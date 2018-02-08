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08.02.18 11:38 Владимир Путин провёл совещание по улучшению экологической ситуации в регионе





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"Главный эмитент - это всё-таки растущий парк транспорта. 36% от всех выбросов - за счёт автомобильного транспорта, затем 29% - алюминиевый комбинат, следующая по объёму выбросов - это ТЭЦ, и то, что не учитывается - это домохозяйства, которые отапливаются углём. Наверняка это тоже создаёт и чёрное небо, и чёрный снег. Поэтому здесь нужно действовать сразу по нескольким направлениям.



У вас есть свои планы по реновациям и реконструкциям, но это ваши планы. И мы знаем, как непросто их осуществлять всегда, а в сегодняшних условиях тем более. В этой связи у меня есть предложение: давайте обратимся в правительство Российской Федерации, я попрошу правительство и сделаем трёхсторонний план совместной работы по улучшению экологической обстановки в Красноярске", - сказал президент.



В течение трёх лет в Красноярске будет закрыто 30 малоэффективных котельных. Кроме этого, президент попросил подсчитать, какая финансовая поддержка федерации необходима краю, чтобы снести все аварийные дома с печным отоплением в центре города и расселить жителей. Также на совещании был поднят вопрос о строительстве метро в краевом центре. Подробности смотрите в следующих выпусках программы "Вести. Красноярск".









Газификация региона, перевод городского автопарка на газомоторное топливо, экологические программы для крупных предприятий. Владимир Путин провёл совещание с представителями власти и бизнеса по вопросу улучшения экологической ситуации в Красноярске и крае."Главный эмитент - это всё-таки растущий парк транспорта. 36% от всех выбросов - за счёт автомобильного транспорта, затем 29% - алюминиевый комбинат, следующая по объёму выбросов - это ТЭЦ, и то, что не учитывается - это домохозяйства, которые отапливаются углём. Наверняка это тоже создаёт и чёрное небо, и чёрный снег. Поэтому здесь нужно действовать сразу по нескольким направлениям.У вас есть свои планы по реновациям и реконструкциям, но это ваши планы. И мы знаем, как непросто их осуществлять всегда, а в сегодняшних условиях тем более. В этой связи у меня есть предложение: давайте обратимся в правительство Российской Федерации, я попрошу правительство и сделаем трёхсторонний план совместной работы по улучшению экологической обстановки в Красноярске", - сказал президент.В течение трёх лет в Красноярске будет закрыто 30 малоэффективных котельных. Кроме этого, президент попросил подсчитать, какая финансовая поддержка федерации необходима краю, чтобы снести все аварийные дома с печным отоплением в центре города и расселить жителей. Также на совещании был поднят вопрос о строительстве метро в краевом центре. Подробности смотрите в следующих выпусках программы "Вести. Красноярск".











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