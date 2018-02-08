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НОВОСТИ | Экономика





08.02.18 11:40 Схему газификации Красноярска подпишут уже на следующей неделе



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Схема газификации Красноярска будет подписана уже на следующей неделе. Такова реакция на слова президента со стороны первых лиц края. О подписании схемы заявил врио Александр Усс накануне поздно вечером, уже после вылета Владимира Путина из Красноярска.

Также было сказано, что идея создания макрорегиона "Енисейская Сибирь" нашла поддержку. Это не административное объединение, а активизация экономической активности. Так, через пять лет в районе Норильска может появиться новый заполярный комбинат. Возвращаясь к теме экологии, Александр Усс заявил, что работа в этом направлении будет усилена.

"Одним из способов быстрого решения хотя бы этой проблемы является согласованные действия крупных загрязнителей. В условиях неблагоприятных погодных условий, в отсутствии ветра необходимо снижать мощности и ограничивать себя в том, что приводит к загрязнению. Нам потребуется какое-то время потерпеть - 2-3 года, и с точки зрения экологической мы будем иметь абсолютно другой город", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
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