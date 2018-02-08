НОВОСТИ | Экономика













08.02.18 11:40 Схему газификации Красноярска подпишут уже на следующей неделе





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Также было сказано, что идея создания макрорегиона "Енисейская Сибирь" нашла поддержку. Это не административное объединение, а активизация экономической активности. Так, через пять лет в районе Норильска может появиться новый заполярный комбинат. Возвращаясь к теме экологии, Александр Усс заявил, что работа в этом направлении будет усилена.



"Одним из способов быстрого решения хотя бы этой проблемы является согласованные действия крупных загрязнителей. В условиях неблагоприятных погодных условий, в отсутствии ветра необходимо снижать мощности и ограничивать себя в том, что приводит к загрязнению. Нам потребуется какое-то время потерпеть - 2-3 года, и с точки зрения экологической мы будем иметь абсолютно другой город", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.











Схема газификации Красноярска будет подписана уже на следующей неделе. Такова реакция на слова президента со стороны первых лиц края. О подписании схемы заявил врио Александр Усс накануне поздно вечером, уже после вылета Владимира Путина из Красноярска.Также было сказано, что идея создания макрорегиона "Енисейская Сибирь" нашла поддержку. Это не административное объединение, а активизация экономической активности. Так, через пять лет в районе Норильска может появиться новый заполярный комбинат. Возвращаясь к теме экологии, Александр Усс заявил, что работа в этом направлении будет усилена."Одним из способов быстрого решения хотя бы этой проблемы является согласованные действия крупных загрязнителей. В условиях неблагоприятных погодных условий, в отсутствии ветра необходимо снижать мощности и ограничивать себя в том, что приводит к загрязнению. Нам потребуется какое-то время потерпеть - 2-3 года, и с точки зрения экологической мы будем иметь абсолютно другой город", - подчеркнул врио губернатора Красноярского края Александр Усс.







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