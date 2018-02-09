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09.02.18 11:42 Красноярец привёз из Таиланда 1.5 кг марихуаны





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Подозреваемый полностью признал свою вину. К слову, в королевстве Таиланд за оборот наркотиков ему грозила бы смертная казнь.







Вернувшемуся из Таиланда красноярцу грозит до 20 лет тюрьмы. В багаже у мужчины обнаружили крупную партию наркотиков. Во время таможенного контроля в новосибирском аэропорту "Толмачёво" служебная собака учуяла полтора килограмма марихуаны.Подозреваемый полностью признал свою вину. К слову, в королевстве Таиланд за оборот наркотиков ему грозила бы смертная казнь.











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