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08.02.18 17:49 Красноярцы готовятся к ежегодному фестивалю блинов





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Рецепт идеальных блинов у каждой хозяйски свой. Это и хорошая сковорода, и консистенция теста. Но самый главный ингредиент - это хорошее настроение и любовь к приготовлению.



"Пеку как обычно, на сковородке. Я люблю пресные блины. В тесто входит молоко, масло, яйцо, муки чуть-чуть, поэтому они получаются тоненькие, прозрачные, маслицем когда их смажешь, прямо тают во рту", - говорит Ольга Цуркина.



Блинчики со сладкой или мясной начинкой, рулетики с сыром и красной икрой. И конечно, все должны получиться ажурными и тонкими. "Добиться можно путём приготовления теста накануне готовки. То есть если я завтра готовлю блины и у меня нет миксера, я должна приготовить тесто, поставить его на ночь в холодильник, мука разойдётся и тесто станет пластичным", - делится Анна Равич.



Блинный фестиваль традиционно пройдёт на Масленицу, в этом году 17 февраля. Состязаться за звание лучшего кулинара будут ещё девять команд. Но наши героини уверяют, идут не столько побеждать, сколько угощать вкусными блинчиками и делиться хорошим настроением.





Вкусные ароматы струятся из квартиры в доме на Караульной. Для кулинарных мастериц поговорка о нескольких хозяйках на одной кухне неактуальна. Когда-то переехав из разных районов региона в Красноярск, завязалось сначала общение, а потом родилась настоящая дружба. Сегодня поводом для сбора стала подготовка к ежегодному блинному фестивалю.Рецепт идеальных блинов у каждой хозяйски свой. Это и хорошая сковорода, и консистенция теста. Но самый главный ингредиент - это хорошее настроение и любовь к приготовлению."Пеку как обычно, на сковородке. Я люблю пресные блины. В тесто входит молоко, масло, яйцо, муки чуть-чуть, поэтому они получаются тоненькие, прозрачные, маслицем когда их смажешь, прямо тают во рту", - говорит Ольга Цуркина.Блинчики со сладкой или мясной начинкой, рулетики с сыром и красной икрой. И конечно, все должны получиться ажурными и тонкими. "Добиться можно путём приготовления теста накануне готовки. То есть если я завтра готовлю блины и у меня нет миксера, я должна приготовить тесто, поставить его на ночь в холодильник, мука разойдётся и тесто станет пластичным", - делится Анна Равич.Блинный фестиваль традиционно пройдёт на Масленицу, в этом году 17 февраля. Состязаться за звание лучшего кулинара будут ещё девять команд. Но наши героини уверяют, идут не столько побеждать, сколько угощать вкусными блинчиками и делиться хорошим настроением. Екатерина МАЗАЛЬКОВА











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