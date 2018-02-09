ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ:
Смотреть выпуски

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Экономика





09.02.18 08:40 На Юрубчено-Тохомском месторождении запустили новую многозабойную скважину



Фото
Залежи нефти и газа Юрубчено-Тохомского месторождения - одни из старейших на планете. Из-за особенностей породы, многочисленных полостей и трещин в пласте обычные методы бурения малоэффективны. Но сотрудники Восточно-Сибирской нефтегазовой компании научились разрабатывать месторождения с уникальным геологическим строением.

"Если обычная технология подразумевает бурение одного горизонтального ствола скважины протяжённостью 1 км, то здесь с помощью многозабойной скважины мы пробурили горизонтальный ствол протяжённостью 2,6 км. У нас есть один пробуренный ствол и из этого ствола в разные стороны, как дерево, расходятся дополнительные боковые стволы. Этих стволов шесть", - пояснил заместитель генерального директора АО "Востсибнефтегаз" по бурению Константин Чернокалов.

Нестандартный подход был применён и при строительстве скважины. Разработанная нефтяниками ВСНК технология бурения с регулируемым давлением - закачкой в бурильный инструмент инертного газа азота - позволила повысить коэффициент извлечения нефти до 289 тонн в сутки, что вдвое выше показателей соседних скважин.

"Месторождения, подобные Юрубчено-Тохомскому, в мире достаточно редки, это уникальное месторождение, поэтому без инновационных технологий бурить и добывать нефть эффективно сегодня невозможно", - отметил помощник генерального директора АО "Востсибнефтегаз" Сергей Дубинцов.

Сейчас Восточно-Сибирская нефтегазовая компания признана одним из самых инновационных предприятий Роснефти в области бурения. Наукоёмкие технологии красноярских буровиков уже доказали свою эффективность и теперь используются при строительстве других скважин Юрубчено-Тохомского месторождения.

Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2018 ГТРК «Красноярск». Государственный интернет-канал "Россия" (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК "Красноярск" - Лепухов Дмитрий Михайлович. Редактор ГТРК "Красноярск" - Сукач Татьяна Валерьевна. Телефон редакции сайта: +7 (391) 243-19-61. Электронная почта: web@kgtrk.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .