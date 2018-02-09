НОВОСТИ | Экономика













09.02.18 08:40 На Юрубчено-Тохомском месторождении запустили новую многозабойную скважину





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"Если обычная технология подразумевает бурение одного горизонтального ствола скважины протяжённостью 1 км, то здесь с помощью многозабойной скважины мы пробурили горизонтальный ствол протяжённостью 2,6 км. У нас есть один пробуренный ствол и из этого ствола в разные стороны, как дерево, расходятся дополнительные боковые стволы. Этих стволов шесть", - пояснил заместитель генерального директора АО "Востсибнефтегаз" по бурению Константин Чернокалов.



Нестандартный подход был применён и при строительстве скважины. Разработанная нефтяниками ВСНК технология бурения с регулируемым давлением - закачкой в бурильный инструмент инертного газа азота - позволила повысить коэффициент извлечения нефти до 289 тонн в сутки, что вдвое выше показателей соседних скважин.



"Месторождения, подобные Юрубчено-Тохомскому, в мире достаточно редки, это уникальное месторождение, поэтому без инновационных технологий бурить и добывать нефть эффективно сегодня невозможно", - отметил помощник генерального директора АО "Востсибнефтегаз" Сергей Дубинцов.



Сейчас Восточно-Сибирская нефтегазовая компания признана одним из самых инновационных предприятий Роснефти в области бурения. Наукоёмкие технологии красноярских буровиков уже доказали свою эффективность и теперь используются при строительстве других скважин Юрубчено-Тохомского месторождения.



Залежи нефти и газа Юрубчено-Тохомского месторождения - одни из старейших на планете. Из-за особенностей породы, многочисленных полостей и трещин в пласте обычные методы бурения малоэффективны. Но сотрудники Восточно-Сибирской нефтегазовой компании научились разрабатывать месторождения с уникальным геологическим строением."Если обычная технология подразумевает бурение одного горизонтального ствола скважины протяжённостью 1 км, то здесь с помощью многозабойной скважины мы пробурили горизонтальный ствол протяжённостью 2,6 км. У нас есть один пробуренный ствол и из этого ствола в разные стороны, как дерево, расходятся дополнительные боковые стволы. Этих стволов шесть", - пояснил заместитель генерального директора АО "Востсибнефтегаз" по бурению Константин Чернокалов.Нестандартный подход был применён и при строительстве скважины. Разработанная нефтяниками ВСНК технология бурения с регулируемым давлением - закачкой в бурильный инструмент инертного газа азота - позволила повысить коэффициент извлечения нефти до 289 тонн в сутки, что вдвое выше показателей соседних скважин."Месторождения, подобные Юрубчено-Тохомскому, в мире достаточно редки, это уникальное месторождение, поэтому без инновационных технологий бурить и добывать нефть эффективно сегодня невозможно", - отметил помощник генерального директора АО "Востсибнефтегаз" Сергей Дубинцов.Сейчас Восточно-Сибирская нефтегазовая компания признана одним из самых инновационных предприятий Роснефти в области бурения. Наукоёмкие технологии красноярских буровиков уже доказали свою эффективность и теперь используются при строительстве других скважин Юрубчено-Тохомского месторождения. Дмитрий БЫЗОВ

















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