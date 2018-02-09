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НОВОСТИ | Общество





09.02.18 08:36 В СФУ стартовали Дни науки



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Эти ребята первыми попали на экскурсию в лабораторию геномики леса. Геномика - наука о генах. ДНК деревьев может многое рассказать и помочь сохранить или возродить, например, хвойные. Причём изучать гены сосны или кедра не так просто, но у СФУ есть новейшее оборудование.

"Геном человека в своё время расшифровывали всем миром. Сейчас на одной платформе, имея мощности в СФУ, мы самостоятельно изучаем геном лиственницы, а у лиственницы генов в четыре раза больше, чем у человека", - рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории лесной геномики СФУ Наталья Орешкова.

Девятиклассники с удовольствием слушали научного сотрудника, задавали вопросы.

- Мы сразу решили, что поедем сюда, нас заинтересовала эта тема. Интересно посмотреть, как всё происходит, как выделяется ДНК, какие здесь приборы для этого.

- Всё для меня было открытием, потому что такого я до этого не видел. Нам показали два прибора, благодаря которым можно вычислить и считать информацию с ДНК.

СФУ ежегодно организует обширную программу ко Дню науки. В этот раз предусмотрены экскурсии не только в Институт леса, но и нефти и газа, в высшую школу автомобильного сервиса, лабораторию археологии и не только. "У участников дней науки будет уникальная возможность попасть в те пространства, которые обычно для большинства людей закрыты. Это лаборатории, где работают наши ведущие учёные, приглашённые визит-профессора, это пространства, где происходят научные открытия", - отметила руководитель центра молодых учёных СФУ Наталья Бахова.

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте университета. Дни науки в СФУ продлятся до 22 февраля.

Мария СЕМЁНОВА
АРХИВ 
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