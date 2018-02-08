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08.02.18 17:42 Министр строительства края прокомментировал нарушение сроков строительства объектов Универсиады





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"На готовности объектов к проведению всех мероприятий, которые запланированы, это никак не отразится. График тестовых соревнований позволяет нам провести все виды аккредитации, тестирования и т.д. до момента начала Универсиады", - пояснил и.о. министра строительства Красноярского края Сергей Козупица.







Критику Владимира Путина по отставанию по строительству объектов Универсиады в Красноярске прокомментировал министр строительства Красноярского края Сергей Козупица. Напомним, сроки срываются по 20 объектам, 17 из которых спортивные. Краевой министр заявил, что в декабре 18 года последними должны сдать стадион "Енисей" и новые корпуса краевой больницы. Все остальные объекты введут в эксплуатацию гораздо раньше. По самому проблемному Многофункциональному центру на октябрь отставание составляло примерно полгода - там пришлось менять подрядчика. Сроки сократили до двух месяцев."На готовности объектов к проведению всех мероприятий, которые запланированы, это никак не отразится. График тестовых соревнований позволяет нам провести все виды аккредитации, тестирования и т.д. до момента начала Универсиады", - пояснил и.о. министра строительства Красноярского края Сергей Козупица.











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