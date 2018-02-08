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08.02.18 17:40 Красноярску необходимо избавиться от домов, отапливыемых низкосортным углем





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"На совещании у президента был обозначен пятилетний срок. Поэтому все наши планы будут строиться исходя из этим мероприятий. Вместе с тем, есть ряд мероприятий, которые будут направлены на краткосрочную перспективу, например, обновление автопарка в Красноярске произойдёт уже в преддверии проведения Универсиады", - сказал и.о министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.







Что касается газификации региона, как и частного сектора в Красноярске, это большая проблема, заявил министр экологии Владимир Часовитин. Поэтому на данный момент в ведомстве видят одну из первоочередных задач - это ликвидация ветхого жилья. То есть необходимо избавиться от домов, которые отапливаются низкосортным углем. Другими словами, край намерен сначала выполнить свои программы по улучшению экологической обстановки, а затем переходить к перспективным планам."На совещании у президента был обозначен пятилетний срок. Поэтому все наши планы будут строиться исходя из этим мероприятий. Вместе с тем, есть ряд мероприятий, которые будут направлены на краткосрочную перспективу, например, обновление автопарка в Красноярске произойдёт уже в преддверии проведения Универсиады", - сказал и.о министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимир Часовитин.











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