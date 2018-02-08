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08.02.18 17:45 На трассах Универсиады установили новое метеоборудование





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"Они также позволяют обеспечить полёты вертолётов при необходимости. Весь комплект метеорологической информации, которая нужна для авиации, они тоже дают. Если потребуется санитарный или VIP-рейс, то нужная информация для этого есть", - пояснил синоптик Николай Бочарников.







В Красноярске начали разворачивать сеть метеостанций к Универсиаде. Около горнолыжных трасс в "Бобровом логу" уже установили десятиметровую мачту и датчики. Подобное оборудование показало себя с лучшей стороны в Сочи. Данные о скорости и направлении ветра, осадках и видимости нужны для будущих соревнований. При ухудшении погоды судейский корпус на основе оперативной сводки будет решать вопрос об остановке или продолжении соревнований."Они также позволяют обеспечить полёты вертолётов при необходимости. Весь комплект метеорологической информации, которая нужна для авиации, они тоже дают. Если потребуется санитарный или VIP-рейс, то нужная информация для этого есть", - пояснил синоптик Николай Бочарников.











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