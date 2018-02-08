Дороги, по которым гости Универсиады будут добираться до спортобъектов, начнут приводить в порядок уже в мае. О задачах, поставленных во время визита Владимира Путина, высказался глава Красноярска. По словам Сергея Ерёмина, у рабочих остаётся всего один строительный сезон, поэтому придётся торопиться.
Что касается экологии, общественный транспорт будут частично переводить на газ и обновлять автопарк, повышая класс экологичности машин. Но в случае перевода на газ возникает ряд отягчающих обстоятельств.
"Основа эксплуатации автобусов - природный газ. У нас есть только пропан. Технологии использования природного газа - там есть технологии его доставки. Поэтому этот вопрос требует серьёзной технологической проработки", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.