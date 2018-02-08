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08.02.18 18:03 Общественный транспорт Красноярска станет более экологичным





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Что касается экологии, общественный транспорт будут частично переводить на газ и обновлять автопарк, повышая класс экологичности машин. Но в случае перевода на газ возникает ряд отягчающих обстоятельств.



"Основа эксплуатации автобусов - природный газ. У нас есть только пропан. Технологии использования природного газа - там есть технологии его доставки. Поэтому этот вопрос требует серьёзной технологической проработки", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.







Дороги, по которым гости Универсиады будут добираться до спортобъектов, начнут приводить в порядок уже в мае. О задачах, поставленных во время визита Владимира Путина, высказался глава Красноярска. По словам Сергея Ерёмина, у рабочих остаётся всего один строительный сезон, поэтому придётся торопиться.Что касается экологии, общественный транспорт будут частично переводить на газ и обновлять автопарк, повышая класс экологичности машин. Но в случае перевода на газ возникает ряд отягчающих обстоятельств."Основа эксплуатации автобусов - природный газ. У нас есть только пропан. Технологии использования природного газа - там есть технологии его доставки. Поэтому этот вопрос требует серьёзной технологической проработки", - пояснил глава Красноярска Сергей Ерёмин.











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