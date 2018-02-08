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08.02.18 17:47 Красноярцев приглашают на выборы с помощью граффити





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Красоваться на стене будут ГЭС и Коммунальный мост. Художники объясняют, оба сооружения выбрали с десятирублёвой купюры, они самые узнаваемые в городе. Кстати, рисунок - не просто творческий порыв. Это акция, призывающая граждан прийти на выборы президента страны.



"Человек должен об этом задумываться. Не только сидеть в своём маленьком мире, а знать, что вокруг большая страна. Каждый должен это знать и ходить на выборы", - считает художник Игорь Федосеенко.



Сами энтузиасты родом из Абакана. Идея нестандартно донести свой призыв пришла любителям граффити год назад. И Красноярск - это уже четвёртая точка их работы. Хабаровск, Новосибирск, Казань, Волгоград, Севастополь - за месяц при поддержке Общероссийского народного фронта настенные рисунки украсят всю Россию от Владивостока до Москвы.



Погода в феврале по сибирским меркам мягкая, но она доставляет художникам довольно много сложностей. Краска промерзает и ложится неровно. Впрочем, пасовать перед трудностями ребятам некогда - уже сегодня вечером они уедут в следующий город.



Вместо кистей - баллончики с краской, вместо холста - бетон. Братья Денис и Игорь завершают перевоплощение неприметной стены на правобережье города в яркий арт-объект. Кроме патриотической надписи предстоит нарисовать символы города.Красоваться на стене будут ГЭС и Коммунальный мост. Художники объясняют, оба сооружения выбрали с десятирублёвой купюры, они самые узнаваемые в городе. Кстати, рисунок - не просто творческий порыв. Это акция, призывающая граждан прийти на выборы президента страны."Человек должен об этом задумываться. Не только сидеть в своём маленьком мире, а знать, что вокруг большая страна. Каждый должен это знать и ходить на выборы", - считает художник Игорь Федосеенко.Сами энтузиасты родом из Абакана. Идея нестандартно донести свой призыв пришла любителям граффити год назад. И Красноярск - это уже четвёртая точка их работы. Хабаровск, Новосибирск, Казань, Волгоград, Севастополь - за месяц при поддержке Общероссийского народного фронта настенные рисунки украсят всю Россию от Владивостока до Москвы.Погода в феврале по сибирским меркам мягкая, но она доставляет художникам довольно много сложностей. Краска промерзает и ложится неровно. Впрочем, пасовать перед трудностями ребятам некогда - уже сегодня вечером они уедут в следующий город. Анастасия ЦЫГАНКОВА











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