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08.02.18 20:51 Краевые парламентарии рассмотрят закон о помощи обманутым дольщикам





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"Мы надеемся, что мера социальной поддержки в виде проекта закона рассмотрена 22 февраля, и в марте мы их должны принять во втором чтении, c тем, чтобы дольщики получили конкретную помощь", - сказал председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.



Проект по сути переводит решение проблем обманутых дольщиков в практическую плоскость. Но и тут надо проработать все механизмы, чтобы избежать попадания недобросовестных подрядчиков. "Если мы предоставляем дом для нового строительства и он обещает 10% отдать пострадавшим дольщикам, в Красноярске земля стоит дороже. Законопроект внесён, требует доработки, чтобы не пострадали ни дольщики, ни край, ни бюджет", - подчеркнул депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Симановский.



На данный момент в регионе 14 проблемных домов, более тысячи обманутых дольщиков, ещё 12 площадок, где медленное строительство, под наблюдением. "Поручено провести работу, чтобы определиться с перечнем застройщиков, которые смогут участвовать в проекте. Если даже обратить взор на улицу Грунтовая, там уже два застройщика поработало. Если придёт третий такой же, это никуда не годится", - отметил и.о. министра строительства Красноярского края Сергей Козупица.



22 февраля на сессии Заксобрания будут также рассмотрены меры социальной поддержки. Некоторые вложили в квартиры последнее и находятся в сложной жизненной ситуации. На помощь им планируется выделить 50 миллионов рублей.



Краевые власти разработали несколько вариантов. Новым инвесторам выделяют участок земли под строительство жилых домов, не менее 10 тысяч квадратных метров. За это 10% квартир они должны передать в пользу обманутых дольщиков. Или же инвестор достраивает незавершённый объект, вложив в него не менее 50 миллионов рублей, и ему также предоставляют участок."Мы надеемся, что мера социальной поддержки в виде проекта закона рассмотрена 22 февраля, и в марте мы их должны принять во втором чтении, c тем, чтобы дольщики получили конкретную помощь", - сказал председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.Проект по сути переводит решение проблем обманутых дольщиков в практическую плоскость. Но и тут надо проработать все механизмы, чтобы избежать попадания недобросовестных подрядчиков. "Если мы предоставляем дом для нового строительства и он обещает 10% отдать пострадавшим дольщикам, в Красноярске земля стоит дороже. Законопроект внесён, требует доработки, чтобы не пострадали ни дольщики, ни край, ни бюджет", - подчеркнул депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Симановский.На данный момент в регионе 14 проблемных домов, более тысячи обманутых дольщиков, ещё 12 площадок, где медленное строительство, под наблюдением. "Поручено провести работу, чтобы определиться с перечнем застройщиков, которые смогут участвовать в проекте. Если даже обратить взор на улицу Грунтовая, там уже два застройщика поработало. Если придёт третий такой же, это никуда не годится", - отметил и.о. министра строительства Красноярского края Сергей Козупица.22 февраля на сессии Заксобрания будут также рассмотрены меры социальной поддержки. Некоторые вложили в квартиры последнее и находятся в сложной жизненной ситуации. На помощь им планируется выделить 50 миллионов рублей. Вадим КУЛИКОВ











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