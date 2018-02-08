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|08.02.18 20:51 Краевые парламентарии рассмотрят закон о помощи обманутым дольщикам
Краевые власти разработали несколько вариантов. Новым инвесторам выделяют участок земли под строительство жилых домов, не менее 10 тысяч квадратных метров. За это 10% квартир они должны передать в пользу обманутых дольщиков. Или же инвестор достраивает незавершённый объект, вложив в него не менее 50 миллионов рублей, и ему также предоставляют участок.
"Мы надеемся, что мера социальной поддержки в виде проекта закона рассмотрена 22 февраля, и в марте мы их должны принять во втором чтении, c тем, чтобы дольщики получили конкретную помощь", - сказал председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.
Проект по сути переводит решение проблем обманутых дольщиков в практическую плоскость. Но и тут надо проработать все механизмы, чтобы избежать попадания недобросовестных подрядчиков. "Если мы предоставляем дом для нового строительства и он обещает 10% отдать пострадавшим дольщикам, в Красноярске земля стоит дороже. Законопроект внесён, требует доработки, чтобы не пострадали ни дольщики, ни край, ни бюджет", - подчеркнул депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Симановский.
На данный момент в регионе 14 проблемных домов, более тысячи обманутых дольщиков, ещё 12 площадок, где медленное строительство, под наблюдением. "Поручено провести работу, чтобы определиться с перечнем застройщиков, которые смогут участвовать в проекте. Если даже обратить взор на улицу Грунтовая, там уже два застройщика поработало. Если придёт третий такой же, это никуда не годится", - отметил и.о. министра строительства Красноярского края Сергей Козупица.
22 февраля на сессии Заксобрания будут также рассмотрены меры социальной поддержки. Некоторые вложили в квартиры последнее и находятся в сложной жизненной ситуации. На помощь им планируется выделить 50 миллионов рублей.
Вадим КУЛИКОВ
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