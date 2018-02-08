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08.02.18 17:46 Мигранты-нелегалы устроили бунт в центре временного содержания





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По предварительным данным, участие в беспорядках приняли более 20 иностранцев. Подавить бунт удалось лишь при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Известно, что двое организаторов беспорядков - ранее судимые и недавно освобождённые из мест лишения свободы мужчины. Сейчас по факту беспорядков возбуждено уголовное дело.



"В отношении двоих организаторов массовых беспорядков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если их причастность к организации массовых беспорядков будет установлена, уголовное дело будет переквалифицировано с ч.2 - участие на ч.1 - организация. Этим гражданам грозит до 15 лет лишения свободы. Ещё в отношении одного участника также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.





В Красноярске мигранты-нелегалы устроили бунт в центре временного содержания иностранцев в ожидании депортации. Постояльцы забаррикадировали двери в жилые помещения на первом этаже, начали жечь матрасы и бить стёкла в окнах, уничтожили несколько камер видеонаблюдения. Группа разгневанных мужчин требовала улучшения условий содержания и скорейшей депортации на родину.По предварительным данным, участие в беспорядках приняли более 20 иностранцев. Подавить бунт удалось лишь при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Известно, что двое организаторов беспорядков - ранее судимые и недавно освобождённые из мест лишения свободы мужчины. Сейчас по факту беспорядков возбуждено уголовное дело."В отношении двоих организаторов массовых беспорядков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если их причастность к организации массовых беспорядков будет установлена, уголовное дело будет переквалифицировано с ч.2 - участие на ч.1 - организация. Этим гражданам грозит до 15 лет лишения свободы. Ещё в отношении одного участника также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







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