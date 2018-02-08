Одна из ключевых точек визита Президента в Красноярск - "Платинум-Арена". Там Владимир Путин встретился с воспитанниками детского футбольного клуба "Тотем". В 2016 году после победы на чемпионате мира по футболу среди детских домов президент пообещал ребятам, что у них появится свой комплекс.
Футболисты "Тотема" приехали поблагодарить главу государства. Подарили ему мяч и именную футболку. Кроме этого, Владимир Путин встретился с юными спортсменами хоккейного клуба "Сокол". Для общего фото президент России вышел на лёд.