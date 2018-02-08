НОВОСТИ | Общество













08.02.18 18:00 Владимир Путин встретился с воспитанниками детского футбольного клуба "Тотем"





Фото



Футболисты "Тотема" приехали поблагодарить главу государства. Подарили ему мяч и именную футболку. Кроме этого, Владимир Путин встретился с юными спортсменами хоккейного клуба "Сокол". Для общего фото президент России вышел на лёд.







Одна из ключевых точек визита Президента в Красноярск - "Платинум-Арена". Там Владимир Путин встретился с воспитанниками детского футбольного клуба "Тотем". В 2016 году после победы на чемпионате мира по футболу среди детских домов президент пообещал ребятам, что у них появится свой комплекс.Футболисты "Тотема" приехали поблагодарить главу государства. Подарили ему мяч и именную футболку. Кроме этого, Владимир Путин встретился с юными спортсменами хоккейного клуба "Сокол". Для общего фото президент России вышел на лёд.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













