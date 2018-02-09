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09.02.18 11:40 Красноярская фристайлистка Марика Пертахия прошла во вторую квалификацию Олимпиады





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Красноярская фристайлистка Марика Пертахия прошла во вторую квалификацию Олимпиады. Соревнования проходят в Феникс-Экстрим-парке в корейском Пхёнчхане. На соревнованиях по могулу она заняла 12 место, что даёт право на прохождение в следующий этап. Он состоится 11 февраля.











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