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09.02.18 11:44 Именем Дмитрия Хворостовского назовут пассажирский самолёт





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Сегодня стало известно, что имя народного артиста включено в план присвоения имён новым воздушным судам на 2017-2019 годы.







В честь Дмитрия Хворостовского назовут авиалайнер. Инициативу таким образом увековечить оперного певца выдвинул депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он разослал письма с предложением в правительство России и авиакомпанию "Аэрофлот".Сегодня стало известно, что имя народного артиста включено в план присвоения имён новым воздушным судам на 2017-2019 годы.











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