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09.02.18 11:46 Хоккеистов "Сокола" забросали мягкими игрушками





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К слову, организаторы акции попросили перед броском упаковать плюшевых зверят в пакеты. Эту партию игрушек хоккейный клуб отправит в детский дом Хазрета Совмена.







Красноярских хоккеистов закидали с трибун сотнями посторонних предметов. Зрители бросали к ногам ледовой дружины мягкие игрушки. На такой красивой ноте болельщики команды отпраздновали победу "Сокола" над тюменским "Рубином" 4:1.К слову, организаторы акции попросили перед броском упаковать плюшевых зверят в пакеты. Эту партию игрушек хоккейный клуб отправит в детский дом Хазрета Совмена.











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