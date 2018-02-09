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09.02.18 11:39 Александр Третьяков не едет на Олимпиаду в Корее





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"Я нахожусь в Москве в данный момент. На всякий случай прилетел; если бы было положительное решение суда, сегодня же улетел бы в Корею. Сегодня церемония открытия, потом тренировки, соревнования. Может, буду смотреть, не думал ещё. Всё равно надеялся на лучшее. Я здоров и полон сил, готов дальше тренироваться", - сказал олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков.







Красноярец Александр Третьяков всё-таки не попадает на Олимпийские игры в Корее. Надежда была, но сегодня Спортивный арбитражный суд огласил своё решение. Апелляции спортсменов не приняты. Нарушений в действиях МОК, который не прислал приглашения оправданным спортсменам, не нашли. Их честные имена восстановлены, но главные старты четырёхлетия придётся пропустить. Для нашего земляка Александра Третьякова это могла быть четвёртая Олимпиада."Я нахожусь в Москве в данный момент. На всякий случай прилетел; если бы было положительное решение суда, сегодня же улетел бы в Корею. Сегодня церемония открытия, потом тренировки, соревнования. Может, буду смотреть, не думал ещё. Всё равно надеялся на лучшее. Я здоров и полон сил, готов дальше тренироваться", - сказал олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков.











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