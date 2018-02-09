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09.02.18 17:41 В Солнечном из-за пожара эвакуировали жителей 13-ти этажей





В микрорайоне Солнечный жителей 13-ти этажей пришлось эвакуировать из-за пожара. По предварительной версии, рано утром в квартире на первом этаже замкнуло проводку. Едкий дым перекрыл жильцам верхних этажей путь к спасению по центральной лестнице. Паникующие люди оказались заблокированы у замкнутого эвакуационного выхода на третьем этаже. На подмогу пришли пожарные - из горящего дома они вывели больше 130 человек.







В микрорайоне Солнечный жителей 13-ти этажей пришлось эвакуировать из-за пожара. По предварительной версии, рано утром в квартире на первом этаже замкнуло проводку. Едкий дым перекрыл жильцам верхних этажей путь к спасению по центральной лестнице. Паникующие люди оказались заблокированы у замкнутого эвакуационного выхода на третьем этаже. На подмогу пришли пожарные - из горящего дома они вывели больше 130 человек.











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