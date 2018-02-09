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09.02.18 17:45 Ушла из жизни солистка Красноярского музыкального театра Тамара Агапова





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Своим талантом и строгим отношением к делу она снискала уважение коллег и зрительскую любовь - об этом говорится в сообщении на сайте театра. Творческий коллектив выражает соболезнования родным, близким и всем, кто помнит и любит артистку Тамару Агапову.







В Красноярске на 79-м году скончалась народная артистка России, солистка Красноярского музыкального театра Тамара Агапова. 39 лет она солировала на сцене. Пришла в 1973, уволилась в 2012. В памяти коллег она навсегда останется мудрой, отзывчивой и очаровательной женщиной.Своим талантом и строгим отношением к делу она снискала уважение коллег и зрительскую любовь - об этом говорится в сообщении на сайте театра. Творческий коллектив выражает соболезнования родным, близким и всем, кто помнит и любит артистку Тамару Агапову.











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