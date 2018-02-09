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НОВОСТИ | Общество





09.02.18 17:47 Сотрудники ФСБ провели урок безопасности для старшеклассников



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Большую часть своей жизни Константин Анатольевич стоял на охране России. Воевал против террористов на Кавказе и даже лично участвовал в задержании иностранного разведчика. В боях не раз терял близких друзей. Но несмотря на все тяготы службы, не пожалел о выборе профессии. Сегодня о подвигах сотрудников ФСБ с гордостью рассказывает молодому поколению.

"В течение 40 минут можем собраться всем подразделением. У нас был такой эпизод в 97 году, когда мы в течение трёх часов улетели в Улан-Удэ и освобождали заложников из вертолёта Ми-8", - вспоминает ветеран УФСБ России Константин Шеенок.

Бойцы службы безопасности рассказывают, сегодня терроризм проник практически во все страны мира и коснулся даже Красноярска - благодаря интернету, который стал оружием вербовщиков. В 2016 году в краевом центре была обезврежена группа лиц, которая готовила серию терактов в общественном транспорте города в день Победы.

"Наверняка у многих в городе есть бабушки и дедушки, которые воспитывали ваших родителей и вас. Они отсюда родом, это наша земля, которую нужно защищать. А тут появляется человек, который призывает - давайте взрывать. Я никогда не дам взрывать свою землю, на которой родилась. Мне кажется, только поддерживая такие идеи, мы сможем отстоять нашу Родину", - сказала пресс-секретарь УФСБ России по Красноярскому краю Марина Моисеева.

В конце встречи старшеклассникам предложили встать на правильную сторону и связать свою жизнь со службой в ФСБ. Желание уже изъявили около 20 школьников.

Владислав ТАМОШАУСКАС
АРХИВ 
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