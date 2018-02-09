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09.02.18 17:43 В Норильске закрыли никелевый завод





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В рамках соглашения часть производства перенесена на другие модернизированные площадки компании, выполнены мероприятия по снижению концентрации диоксида серы в атмосфере, а также ряд социальных задач: после сокращения более тысячи человек прошли переобучение и трудоустроены на других производствах.







Никелевый завод в Норильске официально ликвидирован. Накануне там был подписан протокол о реализации комплексной программы закрытия устаревшего производства. Свои подписи в документе поставили глава региона Александр Усс, президент ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин и глава Норильска Ринат Ахметчин.В рамках соглашения часть производства перенесена на другие модернизированные площадки компании, выполнены мероприятия по снижению концентрации диоксида серы в атмосфере, а также ряд социальных задач: после сокращения более тысячи человек прошли переобучение и трудоустроены на других производствах.











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