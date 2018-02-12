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12.02.18 11:42 Марика Пертахия выбыла из борьбы за олимпийские медали





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Марика Пертахия пакует чемоданы и возвращается в Красноярск. Девушка выбыла из олимпийских соревнований. Лыжница-фристайлистка специализируется в дисциплине могул - эту спуск с горы по бугристой трассе. Во втором отборочном этапе она заняла лишь 16 место и выбыла из борьбы за медали олимпийских игр в Южной Корее.











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