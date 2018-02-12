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12.02.18 11:41 В выходные спасателям пришлось дважды эвакуировать туристов





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Прогулка в выходной обернулась длительным больничным. В выходные спасателям дважды пришлось эвакуировать людей. На Бирюсе 26-летняя девушка упала со скалы и получила травму позвоночника. На Мане 30-летний мужчина поскользнулся - в больницу его доставили с переломом ноги. Спасатели просят быть осторожнее, скалы в это время особенно опасны - под снегом может быть наледь.











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