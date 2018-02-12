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Падение строительного крана на ул. Киренского

12.02.18 11:46 Владельцу раздавленной упавшим краном фуры выплатят более 1.5 млн рублей



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Больше полутора миллионов рублей получит владелец грузовика, раздавленного упавшим краном. Напомним, в мае 2017-го многотонная конструкция из-за штормового ветра рухнула через проезжую часть на соседнюю улицу.

Человеческих жертв удалось избежать, но фура серьёзно пострадала. Компания "Культбытстрой" решила возместить ущерб. Изначально владелец машины требовал почти три миллиона, но стороны заключили мировое соглашение.








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