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12.02.18 11:40 При крушении самолёта в Подмосковье погиб депутат Норильского горсовета





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Крушение произошло через две минуты после вылета из Домодедово. Рейсом "Саратовских авиалиний" народный избранник летел в командировку. У него осталось двое детей.









Авиакатастрофа в Подмосковье не обошла и Красноярский край. На борту Ан-148 находился депутат Норильского горсовета и руководитель агентства по развитию города Сергей Панченко. Вместе с ним погибли 64 пассажира и 6 членов экипажа.Крушение произошло через две минуты после вылета из Домодедово. Рейсом "Саратовских авиалиний" народный избранник летел в командировку. У него осталось двое детей.











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