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12.02.18 17:44 Красноярцы проверили знания по естественным наукам



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Химические испытания показали, что участникам тотального диктанта по естественным наукам перед тестами нужно было срочно помыть руки. На интерактивной площадке в СФУ, а библиотека стала центровым местом проведения международной акции "Открытая лаборатория" в Красноярске, можно было пройти различные образовательные квесты.

"Все желающие могут проверить свои знания в области естественных наук и понять, что наука - это не просто сухие факты, это то, что окружает их, и восполнить какие-то свои пробелы", - отметила председатель Совета молодых учёных СФУ Екатерина Чжан.

Проверить свои знания по химии, биологии, физике, астрономии решились около 200 человек, это школьники и студенты, преподаватели и даже депутаты Заксобрания. "Даже средний результат на таких лабораториях каждому человеку напоминает, что есть куда стремиться, есть что познавать. Не надо чувствовать себя экспертом во всех областях, есть постоянные резервы для совершенствования", - считает вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.

Вопросы в тестах не очень сложные, на уровне понимания окружающего мира и научных законов его существования. Можно было набрать 60 баллов. В прошлом году средний результат по Красноярску - 24, что считается очень хорошим показателем. "В прошлом году Красноярск очень мощно поучаствовал, что-то около 600 человек. В принципе, ответы были достойные, грамотность красноярцев радует", - отметила профессор СФУ, "завлаб" образовательно-просветительской акции "Открытая лаборатория" Валентина Кратасюк.

На сам тест отводилось полчаса, ещё час на разбор ответов. Максимальный результат в библиотеке СФУ - 49 баллов, практически на отлично.

Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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