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12.02.18 17:46 Главное блюдо Масленицы стало дешевле





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"Увеличение цен в январе 2018 года по отношению к январю 2017 года было отмечено на сливочное масло - на 6,3%. На молоко питьевое пастеризованное жирностью 2,5% - на 3-4%. Наряду с этим зафиксировано снижение цен на сахар-песок - на 17,2%. Масло подсолнечное - на 11,8%. Яйцо куриное - на 8,7% и мука пшеничная - на 8%", - сообщила начальник отдела статистики цен и финансов Красноярскстата Елена Куприянова.



За корзину основных ингредиентов в среднем придётся заплатить 370 рублей - это на 20 рублей меньше, чем в прошлом году, подсчитали в Крайстате.



Каждый день масленичной недели имеет свою традицию. В понедельник утром свёкор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривали время и место гуляний, начинали печь блины. Во вторник происходили смотрины невест. В среду зять приходил к тёще на блины, в пятницу наоборот. В четверг устраивали катания на лошадях, кулачные бои. В субботу и воскресенье провожали зиму и сжигали чучело из соломы. Этот обряд сохранился и сегодня. По поверьям, он должен принести хороший урожай летом.



Масленица - это тот праздник, который имеет и вкус, и аромат. Для православных это возможность набраться сил перед Великим постом, который начнётся уже 19 февраля. На протяжении недели сибиряки будут печь блины, ходить друг к другу в гости на угощение и на ярмарки за обрядовыми подарками. К слову, главное блюдо в этом году стало заметно дешевле - один блин обойдётся примерно в 10 рублей."Увеличение цен в январе 2018 года по отношению к январю 2017 года было отмечено на сливочное масло - на 6,3%. На молоко питьевое пастеризованное жирностью 2,5% - на 3-4%. Наряду с этим зафиксировано снижение цен на сахар-песок - на 17,2%. Масло подсолнечное - на 11,8%. Яйцо куриное - на 8,7% и мука пшеничная - на 8%", - сообщила начальник отдела статистики цен и финансов Красноярскстата Елена Куприянова.За корзину основных ингредиентов в среднем придётся заплатить 370 рублей - это на 20 рублей меньше, чем в прошлом году, подсчитали в Крайстате.Каждый день масленичной недели имеет свою традицию. В понедельник утром свёкор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривали время и место гуляний, начинали печь блины. Во вторник происходили смотрины невест. В среду зять приходил к тёще на блины, в пятницу наоборот. В четверг устраивали катания на лошадях, кулачные бои. В субботу и воскресенье провожали зиму и сжигали чучело из соломы. Этот обряд сохранился и сегодня. По поверьям, он должен принести хороший урожай летом. Владислав ТАМОШАУСКАС











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