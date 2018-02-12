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12.02.18 17:39 По факту ДТП под Канском возбуждено уголовное дело





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"Мы понимаем, что это нелегальный перевозчик. Этому должна даваться оценка. Причины и условия ДТП, в том числе с оценкой дорожного покрытия, погодных условий - это тоже станет предметом тщательного разбирательства в рамках уголовного дела", - сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.



Мы связались с теми, кто раньше пользовался услугами таксиста - водителя этого минивена. "Ездил он только на "Флэше", чтобы не заснуть, приходилось пару раз его одёргивать. Старшая сестра однажды даже заплакала, что он сильно гнал, скорость была высокая", - рассказала житель с.Дзержинское Екатерина.



"Мы ездили со Славой раз пять или шесть. Говорят, якобы Слава лихачил. Он ездил так же, как все. 120 он ехал. Я думаю, что больше всего виноваты погодные условия. А как ещё мужикам зарабатывать? В деревне нет никакой работы", - рассказала жительница с.Дзержинское Елена.



К слову, разрешённая скорость на трассах - 90 км/ч. После трагедии решено жёстко контролировать перевозчиков-нелегалов. "Будут выявлять подобного класса автомобили, в том числе и минивены. Эти поверки могут быть массовыми. Будут мониториться открытые социальные сети, где ведётся работа по набору пассажиров", - сообщил начальник пресс-службы ГУВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко.



Известно, что правительство края окажет финансовую помощь семьям погибших. Её размеры уточняются. А в соцсетях появился список тех, чья жизнь оборвалась в пути. Среди них два годовалых ребёнка, 17-летняя девушка. Похороны состоятся 13 февраля.



Объявление, опубликованное в соцсети, стало роковым для всех пассажиров и самого водителя. Восемь человек погибли на автотрассе в Дзержинском районе. По предварительным данным, водитель минивена выехал на встречную полосу, по которой двигался КамАЗ. "Хонда" врезалась грузовик. Пока неизвестны причины перестроения "Хонды" и неясно, с какой скоростью двигался автомобиль. Назначены экспертизы."Мы понимаем, что это нелегальный перевозчик. Этому должна даваться оценка. Причины и условия ДТП, в том числе с оценкой дорожного покрытия, погодных условий - это тоже станет предметом тщательного разбирательства в рамках уголовного дела", - сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.Мы связались с теми, кто раньше пользовался услугами таксиста - водителя этого минивена. "Ездил он только на "Флэше", чтобы не заснуть, приходилось пару раз его одёргивать. Старшая сестра однажды даже заплакала, что он сильно гнал, скорость была высокая", - рассказала житель с.Дзержинское Екатерина."Мы ездили со Славой раз пять или шесть. Говорят, якобы Слава лихачил. Он ездил так же, как все. 120 он ехал. Я думаю, что больше всего виноваты погодные условия. А как ещё мужикам зарабатывать? В деревне нет никакой работы", - рассказала жительница с.Дзержинское Елена.К слову, разрешённая скорость на трассах - 90 км/ч. После трагедии решено жёстко контролировать перевозчиков-нелегалов. "Будут выявлять подобного класса автомобили, в том числе и минивены. Эти поверки могут быть массовыми. Будут мониториться открытые социальные сети, где ведётся работа по набору пассажиров", - сообщил начальник пресс-службы ГУВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко.Известно, что правительство края окажет финансовую помощь семьям погибших. Её размеры уточняются. А в соцсетях появился список тех, чья жизнь оборвалась в пути. Среди них два годовалых ребёнка, 17-летняя девушка. Похороны состоятся 13 февраля. Елена АЛИШЕВЕЦ











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