В Минусинске официально вступил в должность новый мэр. Дмитрия Меркулова депутаты местного Горсовета переизбрали на второй срок большинством голосов. Глава заручился поддержкой 17-ти из 22-х народных избранников. Против был только один депутат, ещё двое покинули зал перед голосованием. Единственным соперником Меркулова был руководитель "Горводоканала" Вячеслав Петровский.
Новому мэру 40 лет, родился в Хакасии, в 2010 году Дмитрий Меркулов стал депутатом районного совета, в 2015 был избран главой Минусинска.