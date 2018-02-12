НОВОСТИ | Политика













12.02.18 17:41 В Минусинске вступил в должность новый мэр





Фото



Новому мэру 40 лет, родился в Хакасии, в 2010 году Дмитрий Меркулов стал депутатом районного совета, в 2015 был избран главой Минусинска.







В Минусинске официально вступил в должность новый мэр. Дмитрия Меркулова депутаты местного Горсовета переизбрали на второй срок большинством голосов. Глава заручился поддержкой 17-ти из 22-х народных избранников. Против был только один депутат, ещё двое покинули зал перед голосованием. Единственным соперником Меркулова был руководитель "Горводоканала" Вячеслав Петровский.Новому мэру 40 лет, родился в Хакасии, в 2010 году Дмитрий Меркулов стал депутатом районного совета, в 2015 был избран главой Минусинска.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













