НОВОСТИ | Общество













13.02.18 08:32 В Красноярске волонтёры помогают бывшим тимуровцам





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Не забывают в 143-й школе и о своих выпускниках. Сейчас несколько ребят находятся в армии. Ученики собирают защитникам Родины посылки: в основном сладости, конфеты и носки.



Ещё одна площадка называется "Умывайка". Для детского дома №1 школьники собирают предметы личной гигиены, стиральные порошки, чистящие средства, губки. Всё то, что в большой семье лишним не бывает.



Благотворительность - дело сугубо добровольное, но волонтёрский штаб учебного заведения охватил едва ли не каждого школьника. "Он понимает, кто рядом живёт, кто нуждается в помощи, в поддержке, как сделать это так, чтобы не обидеть человека. Различные качества, которые необходимы в жизни, воспитываются у юных волонтёров", - отметила Руководитель управления образования администрации Красноярска Татьяна Ситдикова.



Наглядный урок показывает ученикам, что добрые поступки не требуют много затрат, но делают наш мир намного лучше.



Пока Кристина и Маша убираются на кухне, Катя режет тортик в гостиной. Школьницы взяли шефство над 90-летней Евгенией Ивановной. Пенсионерка в детстве состояла в движении тимуровцев, а теперь сама рада вниманию волонтёров.Не забывают в 143-й школе и о своих выпускниках. Сейчас несколько ребят находятся в армии. Ученики собирают защитникам Родины посылки: в основном сладости, конфеты и носки.Ещё одна площадка называется "Умывайка". Для детского дома №1 школьники собирают предметы личной гигиены, стиральные порошки, чистящие средства, губки. Всё то, что в большой семье лишним не бывает.Благотворительность - дело сугубо добровольное, но волонтёрский штаб учебного заведения охватил едва ли не каждого школьника. "Он понимает, кто рядом живёт, кто нуждается в помощи, в поддержке, как сделать это так, чтобы не обидеть человека. Различные качества, которые необходимы в жизни, воспитываются у юных волонтёров", - отметила Руководитель управления образования администрации Красноярска Татьяна Ситдикова.Наглядный урок показывает ученикам, что добрые поступки не требуют много затрат, но делают наш мир намного лучше. Роман РЫКОВ











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