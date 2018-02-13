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НОВОСТИ | Общество





13.02.18 08:32 В Красноярске волонтёры помогают бывшим тимуровцам



Фото
Пока Кристина и Маша убираются на кухне, Катя режет тортик в гостиной. Школьницы взяли шефство над 90-летней Евгенией Ивановной. Пенсионерка в детстве состояла в движении тимуровцев, а теперь сама рада вниманию волонтёров.

Не забывают в 143-й школе и о своих выпускниках. Сейчас несколько ребят находятся в армии. Ученики собирают защитникам Родины посылки: в основном сладости, конфеты и носки.

Ещё одна площадка называется "Умывайка". Для детского дома №1 школьники собирают предметы личной гигиены, стиральные порошки, чистящие средства, губки. Всё то, что в большой семье лишним не бывает.

Благотворительность - дело сугубо добровольное, но волонтёрский штаб учебного заведения охватил едва ли не каждого школьника. "Он понимает, кто рядом живёт, кто нуждается в помощи, в поддержке, как сделать это так, чтобы не обидеть человека. Различные качества, которые необходимы в жизни, воспитываются у юных волонтёров", - отметила Руководитель управления образования администрации Красноярска Татьяна Ситдикова.

Наглядный урок показывает ученикам, что добрые поступки не требуют много затрат, но делают наш мир намного лучше.

Роман РЫКОВ
АРХИВ 
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