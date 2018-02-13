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13.02.18 08:40 Двое красноярцев задержали грабителя, напавшего на женщину с ножом





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Это произошло на улице Гастелло. Неизвестный напал на женщину, хотел ножом срезать сумку, но промахнулся и задел свою жертву - помощи медиков, к счастью, не понадобилось. Грабителю скрыться не удалось. Его догнали двое мужчин.



Задержанным оказался 38-летний красноярец, ранее неоднократно судимый. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. А народных дружинников наградят за помощь полиции грамотами.







Двое красноярцев скрутили преступника, который напал на женщину с ножом. Мужчины удерживали его до приезда полиции и будут обязательно отмечены наградами, уточнили в управлении краевого МВД.Это произошло на улице Гастелло. Неизвестный напал на женщину, хотел ножом срезать сумку, но промахнулся и задел свою жертву - помощи медиков, к счастью, не понадобилось. Грабителю скрыться не удалось. Его догнали двое мужчин.Задержанным оказался 38-летний красноярец, ранее неоднократно судимый. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. А народных дружинников наградят за помощь полиции грамотами.











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