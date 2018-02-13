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13.02.18 08:54 Пресс-конференция: Красноярскстат о ценах на продукты к масленичному столу





Началась Масленица - это граница когда зима начинает отступать и на землю приходит весна. Для православных это возможность набраться сил перед Великим постом, который начнется 19 февраля. На протяжении недели сибиряки будут печь блины, ходить друг к другу в гости на угощение и на ярмарки за обрядовыми подарками. Праздник продлится неделю и основным блюдом на столе каждой семьи все семь дней, конечно, будут блины. В этом году угощение обойдётся жителям края дешевле, рассказали специалисты Красноярскстата.







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