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13.02.18 11:41 Железногорск получил статус территории социально-экономического развития





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"Это порядка 1300 рабочих мест как минимум. Это высокая зарплата, косвенно мы получаем в местный бюджет деньги; второй момент - это высокотехнологичные рабочие места", - отметил первый заместитель главы администрации Железногорска Сергей Проскурин.







Железногорск получил новый статус. На сайте правительства России появилось постановление о создании в Красноярском крае территории социально-экономического развития, сокращённо ТОСЭР. Атомград останется закрытым, но получит ряд преимуществ для создания наукоёмких производств. Для них появится свободная таможенная зона и будут существенно снижены социальные взносы, налоги на прибыль и имущество. Местные власти надеются на появление резидентов в технопарке."Это порядка 1300 рабочих мест как минимум. Это высокая зарплата, косвенно мы получаем в местный бюджет деньги; второй момент - это высокотехнологичные рабочие места", - отметил первый заместитель главы администрации Железногорска Сергей Проскурин.













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