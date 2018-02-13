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13.02.18 11:43 Дверь лагерного барака из посёлка Тугач станет экспонатом столичного музея





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Выслать дверь попросил сотрудник музея ГУЛага. Выяснилось, что в Москве есть отдельная коллекция, но КрасЛаг в ней не представлен. Причём когда дверь снимали, нашли на чердаке здания много ценных находок.



"Мы полезли на этот чердак и обнаружили там целый Клондайк для нашего музея. Мы нашли чашки, ложки, кружки, чайник. В Тугаче мы формируем музей, сейчас всё это в тугачинской школе, у них выделено помещение. Это ничего никуда не исчезнет. Мы всё продолжаем собирать", - рассказала научный сотрудник Саянского краеведческого музея Елена Козлова.











Дверь из Красноярского края пополнит коллекцию музея ГУЛага в Москве. Новый экспонат выслали из посёлка Тугач Саянского района. Там располагался Тугачинский исправительно-трудовой лагерь. Это система сохранившихся до нашего времени построек, которые были возведены силами заключённых в 52-53 годах.Выслать дверь попросил сотрудник музея ГУЛага. Выяснилось, что в Москве есть отдельная коллекция, но КрасЛаг в ней не представлен. Причём когда дверь снимали, нашли на чердаке здания много ценных находок."Мы полезли на этот чердак и обнаружили там целый Клондайк для нашего музея. Мы нашли чашки, ложки, кружки, чайник. В Тугаче мы формируем музей, сейчас всё это в тугачинской школе, у них выделено помещение. Это ничего никуда не исчезнет. Мы всё продолжаем собирать", - рассказала научный сотрудник Саянского краеведческого музея Елена Козлова.







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