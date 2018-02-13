Дверь из Красноярского края пополнит коллекцию музея ГУЛага в Москве. Новый экспонат выслали из посёлка Тугач Саянского района. Там располагался Тугачинский исправительно-трудовой лагерь. Это система сохранившихся до нашего времени построек, которые были возведены силами заключённых в 52-53 годах.
Выслать дверь попросил сотрудник музея ГУЛага. Выяснилось, что в Москве есть отдельная коллекция, но КрасЛаг в ней не представлен. Причём когда дверь снимали, нашли на чердаке здания много ценных находок.
"Мы полезли на этот чердак и обнаружили там целый Клондайк для нашего музея. Мы нашли чашки, ложки, кружки, чайник. В Тугаче мы формируем музей, сейчас всё это в тугачинской школе, у них выделено помещение. Это ничего никуда не исчезнет. Мы всё продолжаем собирать", - рассказала научный сотрудник Саянского краеведческого музея Елена Козлова.