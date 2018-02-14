НОВОСТИ | Экономика













14.02.18 08:40 В Ачинске появится единый расчётно-кассовый центр





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"Не надо шуршать кучей квитанций: это за тепло, это за воду. А вот сейчас у меня денег нет, за это платить не буду. А потом забыл. И рад бы заплатить, но уже не может найти квитанцию. Здесь всё в одном документе. Пришёл, получил, если есть вопросы - получил ответы, оплатил", - сказал исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт" Олег Дьяченко.



Такая схема платежей - через единого оператора - уже действует в нескольких городах и районах края и экономит не только нервы жителей, но и деньги на печать платёжек и доставку их по почте. Краевые власти активно поддерживают создание таких центров на базе энергосбытовой компании.



"Уже не надо было ничего придумывать. Есть сеть, есть современный программный аппарат, есть квалифицированные специалисты, есть прозрачная, понятная методика, по которой взимаются услуги.

Договорились с компанией "Красноярскэнергосбыт" создавать на их базе такие единые расчётно-кассовые центры", - пояснил и.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Анатолий Цыкалов.



В Ачинском районе единые квитанции за электроэнергию, отопление, холодную и горячую воду, водоотведение и капитальный ремонт уже получают жители Тарутина, Ястребова и Белого Яра.



Новый офис "Красноярскэнергосбыта" в Ачинске готов принимать клиентов любых ресурсников, управляющих компаний и ТСЖ. Задача - сделать так, чтобы люди получали единую квитанцию для оплаты всех жилищно-коммунальных услуг."Не надо шуршать кучей квитанций: это за тепло, это за воду. А вот сейчас у меня денег нет, за это платить не буду. А потом забыл. И рад бы заплатить, но уже не может найти квитанцию. Здесь всё в одном документе. Пришёл, получил, если есть вопросы - получил ответы, оплатил", - сказал исполнительный директор ПАО "Красноярскэнергосбыт" Олег Дьяченко.Такая схема платежей - через единого оператора - уже действует в нескольких городах и районах края и экономит не только нервы жителей, но и деньги на печать платёжек и доставку их по почте. Краевые власти активно поддерживают создание таких центров на базе энергосбытовой компании."Уже не надо было ничего придумывать. Есть сеть, есть современный программный аппарат, есть квалифицированные специалисты, есть прозрачная, понятная методика, по которой взимаются услуги.Договорились с компанией "Красноярскэнергосбыт" создавать на их базе такие единые расчётно-кассовые центры", - пояснил и.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Анатолий Цыкалов.В Ачинском районе единые квитанции за электроэнергию, отопление, холодную и горячую воду, водоотведение и капитальный ремонт уже получают жители Тарутина, Ястребова и Белого Яра. Владимир ЖАРИНОВ

















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