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14.02.18 08:42 В Красноярске стартовал 5-й региональный чемпионат "WorldSkills"





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"С каждым годом край принимает всё больше и больше компетенций, это прямым образом будет отражаться на системе профессионального образования, на подготовке студентов и в результате на конкурсантах, которые будут выступать на национальных и мировых чемпионатах", - подчеркнул первый заместитель генерального директора "WorldSkills Russia" Игорь Суперекин.



Эдгар Кисис учится на механика в Уярском сельскохозяйственном техникуме. Парень - потомственный аграрий и уверен, что сельское хозяйство теперь совсем не то, каким было даже 10 лет назад. "Сейчас в сельское хозяйство идут вложения, техника обновляется и есть желание работать. Это самое главное. Если есть желание - получится всё", - уверен студент Уярского сельскохозяйственного техникума Эдгар Кисис.



Красноярский край стабильно входит в десятку лучших регионов в движении молодых профессионалов. И перечень конкурсных специальностей постоянно расширяется. "Мы в этом году серьёзно привлекаем юниоров. Это делается для того, чтобы мотивировать будущих выпускников 9-х классов на выбор рабочих специальностей", - пояснила и.о. министра образования Красноярского края Светлана Маковская.



"Очевидно, что специалисты высокой квалификации, профессионалы - это основа любой экономики. И неважно, экономика это малого предприятия, крупной компании или целой страны", - подчеркнул и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин.



Красноярский край вступил в движение в 2013 году. Команда края четыре раза участвовала в национальных чемпионатах и каждый раз завоёвывала медали. Красноярский чемпионат молодых профессионалов неуклонно набирает обороты. За пять лет количество компетенций выросло с 8 до без малого 50. Постоянно расширяется и география участников: в этом году она простирается от Москвы до самого Камчатского края.



Итоги регионального чемпионата подведут 16 февраля, а победители отправятся защищать честь Красноярского края на национальных соревнованиях молодых профессионалов.



Красноярский край проводит региональные соревнования уже в пятый раз. Это своеобразные олимпийские игры для студентов, которые осваивают рабочие специальности. На этом этапе отбираются ребята, которые едут от региона на всероссийские соревнования "World Skills"."С каждым годом край принимает всё больше и больше компетенций, это прямым образом будет отражаться на системе профессионального образования, на подготовке студентов и в результате на конкурсантах, которые будут выступать на национальных и мировых чемпионатах", - подчеркнул первый заместитель генерального директора "WorldSkills Russia" Игорь Суперекин.Эдгар Кисис учится на механика в Уярском сельскохозяйственном техникуме. Парень - потомственный аграрий и уверен, что сельское хозяйство теперь совсем не то, каким было даже 10 лет назад. "Сейчас в сельское хозяйство идут вложения, техника обновляется и есть желание работать. Это самое главное. Если есть желание - получится всё", - уверен студент Уярского сельскохозяйственного техникума Эдгар Кисис.Красноярский край стабильно входит в десятку лучших регионов в движении молодых профессионалов. И перечень конкурсных специальностей постоянно расширяется. "Мы в этом году серьёзно привлекаем юниоров. Это делается для того, чтобы мотивировать будущих выпускников 9-х классов на выбор рабочих специальностей", - пояснила и.о. министра образования Красноярского края Светлана Маковская."Очевидно, что специалисты высокой квалификации, профессионалы - это основа любой экономики. И неважно, экономика это малого предприятия, крупной компании или целой страны", - подчеркнул и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин.Красноярский край вступил в движение в 2013 году. Команда края четыре раза участвовала в национальных чемпионатах и каждый раз завоёвывала медали. Красноярский чемпионат молодых профессионалов неуклонно набирает обороты. За пять лет количество компетенций выросло с 8 до без малого 50. Постоянно расширяется и география участников: в этом году она простирается от Москвы до самого Камчатского края.Итоги регионального чемпионата подведут 16 февраля, а победители отправятся защищать честь Красноярского края на национальных соревнованиях молодых профессионалов. Дмитрий БЫЗОВ











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