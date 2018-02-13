НОВОСТИ | Общество













13.02.18 17:39 В Канске деревья вокруг детсада облюбовали полчища ворон





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- В принципе, не беспокоят. Просто удивительно, откуда их столько тут взялось.

- Много, ребёнок очень пугается.

- Все макушки деревьев чёрные. Страшно. Вороны, говорят, агрессивные, вдруг им что-нибудь на ум взбредёт?



Объяснить причину массового скопления птиц специалисты затрудняются, а горожанам напоминают, что вороны являются переносчиком инфекций. "Как любая птица, побывав на помойках, естественно, она различные микроорганизмы приносит в нашу жизнь. Вообще вороны всегда улетают ночевать за город, а так как морозы, возможно, что-то поменялось у них", - пояснила методист станции юных натуралистов Лариса Третьякова.



Летом у ворон появится потомство, защищая которое, взрослые птицы часто проявляют агрессию к прохожим. Случаи нападения на людей в Канске уже были. Три года назад ворона наводила страх на посетителей детской поликлиники, а однажды резко спикировала на женщину с ребёнком и чуть не заклевала. Но если тогда птица была одна, страшно подумать, что будет, когда их сотни. Горожане не пытаются бороться с нашествием пернатых, однако по словам биологов, можно применить простые меры профилактики - закрывать мусорные баки. Возможно, оставшись без еды, вороны перестанут гнездиться в этом месте.



Сотни ворон захватили территорию вокруг детского сада №10. Каждый вечер они прилетают на местные тополя и остаются до утра. Родители, которые приводят в детский сад детей, реагируют на такое соседство по-разному.Объяснить причину массового скопления птиц специалисты затрудняются, а горожанам напоминают, что вороны являются переносчиком инфекций. "Как любая птица, побывав на помойках, естественно, она различные микроорганизмы приносит в нашу жизнь. Вообще вороны всегда улетают ночевать за город, а так как морозы, возможно, что-то поменялось у них", - пояснила методист станции юных натуралистов Лариса Третьякова.Летом у ворон появится потомство, защищая которое, взрослые птицы часто проявляют агрессию к прохожим. Случаи нападения на людей в Канске уже были. Три года назад ворона наводила страх на посетителей детской поликлиники, а однажды резко спикировала на женщину с ребёнком и чуть не заклевала. Но если тогда птица была одна, страшно подумать, что будет, когда их сотни. Горожане не пытаются бороться с нашествием пернатых, однако по словам биологов, можно применить простые меры профилактики - закрывать мусорные баки. Возможно, оставшись без еды, вороны перестанут гнездиться в этом месте. Вероника УСКОВА











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