Попавшего в ДТП под Дзержинском водителя 15 раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости. Напомним, авария произошла 10 февраля на 70-м километре автодороги Тасеево-Канск-Устье. Водитель минивэна выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с "КамАЗом". В результате столкновения 8 человек погибли. Известно, что владелец иномарки, который также скончался, занимался частным извозом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.