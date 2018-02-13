НОВОСТИ | Происшествия









ДТП в Дзержинском районе



13.02.18 17:42 Попавшего в ДТП под Дзержинском водителя 15 раз штрафовали за нарушения ПДД





Фото







Попавшего в ДТП под Дзержинском водителя 15 раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости. Напомним, авария произошла 10 февраля на 70-м километре автодороги Тасеево-Канск-Устье. Водитель минивэна выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с "КамАЗом". В результате столкновения 8 человек погибли. Известно, что владелец иномарки, который также скончался, занимался частным извозом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.









ДРУГИЕ СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

В ДТП под Канском погибли восемь человек



По факту ДТП под Канском возбуждено уголовное дело





АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













