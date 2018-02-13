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13.02.18 17:43 Подозреваемый в совершении тяжёлого ДТП выступил с последним словом





Фото Фото: VK.com/kraschp



Подозреваемый в совершении



"Проходит реабилитация, но восстановления нет, и когда оно будет, врачи сроков не озвучивают. Я до сих пор на больничном", - рассказала пострадавшая в ДТП Мария Киржбаум.







Подозреваемый в совершении тяжёлого ДТП в Красноярске выступил с последним словом. Напомним, в июне его "Ниссан Теана" выехал на встречную полосу и протаранил другую легковушку. Обвиняемый водитель заявил, что авария произошла из-за технической неисправности его машины. Приговор Кировский районный суд огласит 14 февраля. В ДТП пострадали две девушки и до сих пор не могут оправиться."Проходит реабилитация, но восстановления нет, и когда оно будет, врачи сроков не озвучивают. Я до сих пор на больничном", - рассказала пострадавшая в ДТП Мария Киржбаум.











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