НОВОСТИ | Экономика













13.02.18 20:49 Счётная палата озвучила итоги проверки деятельности "Красноярскнефтепродукта"





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"Почти половина ГСМ приобретена у посредников, в том числе по завышенным ценам, что повлекло нанесение ущерба в размере 83.8 миллиона рублей. Рыночная стоимость акций общества за 2016 год упала в 2.6 раза. Стоимость госпакета обесценилась на 5 миллиардов 102 миллиона рублей. В ходе проверки установлены существенные недостатки контроля за деятельностью общества, выявлены коррупционные факторы", - сообщил заместитель руководителя Счётной палаты края Виктор Астраханцев.



После доклада - вопросы депутатов.



- Проверка прошла, что дальше будет?

- При минусовом балансе акционерам выплачены дивиденды...



"Мы сократили порядка 10% штатной численности за счёт управленческого персонала - 70 руководителей, которые дублировали функции аппарата управления. Порядка 50 только бухгалтеров было сокращено за 17 год", - пояснил директор АО "Красноярскнефтепродукт" Андрей Чернов.



"Все замечания относились к периоду до смены руководства. С февраля 2017 года сменилось руководство, пришёл Андрей Вениаминович со своей командой, намечены мероприятия по улучшению работы", - пояснил и.о. министра промышленности, энергетики, ЖКХ края Анатолий Цыкалов.



Доклады о работе КНП депутаты слушают регулярно, и каждый раз масса вопросов. В этот день всех интересовало, заведено ли хотя бы одно уголовное дело. Оказалось, правоохранительные органы всё проверили, состава преступления не нашли.



"Реальный ущерб - несколько сотен миллионов рублей - нанесён. Можно просто написать заявление и забыть о нём, а можно так долбить правоохранительные органы, что никуда не денутся и привлекут виновных к ответственности", - сказал депутат Законодательного собрания края Алексей Кулеш.



На комитете чиновники неоднократно подчёркивали - мол, все замечания Счётной палаты верны, сейчас в КНП новое руководство, все верят в светлое будущее. Следующая проверка Счётной палаты через три года.



Проверку Счётная палата завершила ещё в декабре прошлого года. Два месяца депутаты знакомились с выводами и вот первое публичное обсуждение. В зале нет свободных мест."Почти половина ГСМ приобретена у посредников, в том числе по завышенным ценам, что повлекло нанесение ущерба в размере 83.8 миллиона рублей. Рыночная стоимость акций общества за 2016 год упала в 2.6 раза. Стоимость госпакета обесценилась на 5 миллиардов 102 миллиона рублей. В ходе проверки установлены существенные недостатки контроля за деятельностью общества, выявлены коррупционные факторы", - сообщил заместитель руководителя Счётной палаты края Виктор Астраханцев.После доклада - вопросы депутатов."Мы сократили порядка 10% штатной численности за счёт управленческого персонала - 70 руководителей, которые дублировали функции аппарата управления. Порядка 50 только бухгалтеров было сокращено за 17 год", - пояснил директор АО "Красноярскнефтепродукт" Андрей Чернов."Все замечания относились к периоду до смены руководства. С февраля 2017 года сменилось руководство, пришёл Андрей Вениаминович со своей командой, намечены мероприятия по улучшению работы", - пояснил и.о. министра промышленности, энергетики, ЖКХ края Анатолий Цыкалов.Доклады о работе КНП депутаты слушают регулярно, и каждый раз масса вопросов. В этот день всех интересовало, заведено ли хотя бы одно уголовное дело. Оказалось, правоохранительные органы всё проверили, состава преступления не нашли."Реальный ущерб - несколько сотен миллионов рублей - нанесён. Можно просто написать заявление и забыть о нём, а можно так долбить правоохранительные органы, что никуда не денутся и привлекут виновных к ответственности", - сказал депутат Законодательного собрания края Алексей Кулеш.На комитете чиновники неоднократно подчёркивали - мол, все замечания Счётной палаты верны, сейчас в КНП новое руководство, все верят в светлое будущее. Следующая проверка Счётной палаты через три года. Евгения ПЛОТНИКОВА



















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