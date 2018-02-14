Прокуратура назвала главных загрязнителей воздуха в Красноярске. 40 проверок было проведено в период неблагоприятных метеоусловий, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате нарушения обнаружились на Радиозаводе, предприятии "КраМЗЭнерго", ЭВРЗ, УСК "Сибиряк", алюминиевом заводе, крупных городских теплоэнергоцентралях.
Особое внимание в надзорных органах уделяют асфальтобетонным заводам: руководителям шести предприятий, допускающим превышение нормативных выбросов, внесены представления. 16 должностных и юридических лиц заплатили 340 тысяч рублей штрафов.