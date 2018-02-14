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14.02.18 11:40 Прокуратура назвала главных загрязнителей воздуха в Красноярске





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Особое внимание в надзорных органах уделяют асфальтобетонным заводам: руководителям шести предприятий, допускающим превышение нормативных выбросов, внесены представления. 16 должностных и юридических лиц заплатили 340 тысяч рублей штрафов.







Прокуратура назвала главных загрязнителей воздуха в Красноярске. 40 проверок было проведено в период неблагоприятных метеоусловий, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате нарушения обнаружились на Радиозаводе, предприятии "КраМЗЭнерго", ЭВРЗ, УСК "Сибиряк", алюминиевом заводе, крупных городских теплоэнергоцентралях.Особое внимание в надзорных органах уделяют асфальтобетонным заводам: руководителям шести предприятий, допускающим превышение нормативных выбросов, внесены представления. 16 должностных и юридических лиц заплатили 340 тысяч рублей штрафов.











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