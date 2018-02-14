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14.02.18 11:48 Красноярский лыжник Андрей Мельниченко выбыл из борьбы за олимпийские медали





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Также без наград осталась и другая красноярская спортсменка - саночница Екатерина Батурина. После четвёртой попытки она не смогла улучшить свой результат и сохранила 15 место.







Спортсмен краевой Академии зимних видов спорта Андрей Мельниченко не прошёл квалификацию в спринте и выбыл из гонки за олимпийские медали. Среди 80 стартовавших лыжников в квалификационной гонке у мужчин Андрей показал лишь 48-й результат.Также без наград осталась и другая красноярская спортсменка - саночница Екатерина Батурина. После четвёртой попытки она не смогла улучшить свой результат и сохранила 15 место.











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