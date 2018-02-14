НОВОСТИ | Общество













14.02.18 17:44 Пешеходную часть проспекта Мира полностью переделают заново





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"Какого-то временного люфта вообще не остаётся. Мы находимся в режиме нон-стоп, нам помимо дорог надо ещё и провести огромную работу по благоустройству города к Универсиаде. Как говорится, осталась одна ночь перед экзаменом", - подчеркнул глава Красноярска Сергей Ерёмин.







Реновация проспекта Мира. Глава Красноярска Сергей Ерёмин на прямой линии с горожанами заявил, что пешеходную часть центральной улицы полностью переделают заново, включая освещение и брусчатку. На это краевой бюджет обещал выделить отдельные средства. Ремонт дорог начнётся уже в мае, поэтому в апреле состоятся первые торги."Какого-то временного люфта вообще не остаётся. Мы находимся в режиме нон-стоп, нам помимо дорог надо ещё и провести огромную работу по благоустройству города к Универсиаде. Как говорится, осталась одна ночь перед экзаменом", - подчеркнул глава Красноярска Сергей Ерёмин.











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