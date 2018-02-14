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14.02.18 17:40 Полицейские наградили двух красноярцев, задержавших грабителя с ножом



Фото
На фото Светлана показывает результат операции. Тот день, уверяет, не забудет никогда. Всё произошло 10 февраля в 7 вечера на улице Гастелло. "Я шла к подружке, разговаривала по телефону, чувствую - кто-то сзади идёт. Потом нож в спину и начал сумку дёргать. Я поворачиваюсь, он мне по лицу", - рассказывает пострадавшая Светлана Батурина.

Сейчас пострадавшая проходит лечение в 7-й поликлинике. Родители до сих пор не могут говорить о случившемся без слёз. О нападении тогда сообщила подруга Светланы. "Я была одна дома, готовилась спать после ночной смены. Постучали. Открываю - увидела куртку в крови, заорала и упала в обморок", - вспоминает мама пострадавшей Наталья Батурина.

За спасение дочери семья благодарит двух неравнодушных прохожих. Александр Королёв и Артём Тайдонов не просто не прошли мимо - задержали преступника, а также вызвали полицию и скорую. Уверяют, решение приняли не задумываясь.

"Он пытался скрыться, догнали его, положили на землю и не давали вставать до приезда полиции. Пока за ним бежали, он кинул в нас нож, мы нож подобрали аккуратно и положили", - рассказали красноярцы Александр Королёв и Артём Тайдонов.

Сегодня героев нашего времени наградили и в краевом МВД за помощь полиции. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. "Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 38-летний мужчина. Ему грозит до 10 лет лишения свободы", - сообщила представитель пресс-службы МУ МВД "Красноярское" Надежда Леликова.

Светлане предстоит ещё долгий процесс реабилитации, не только физической, но и психологической. Больше всего молодая девушка переживает за шрам на лице, который навсегда останется страшным напоминанием о том злополучном вечере.

Екатерина МАЗАЛЬКОВА
АРХИВ 
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