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14.02.18 17:42 В Красноярске вынесен приговор виновнику ДТП на Волжской





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Приговор суда:

Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 8 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 2 года и 6 месяцев.



В тюрьму молодой человек не отправится. Ограничение свободы означает, что нельзя менять квартиру и место работы, уезжать из города, посещать массовые мероприятия и необходимо периодически отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.



"То есть человек будет жить нормальной жизнью, радоваться жизни, а моя дочь на сегодня очень больной человек. И сколько потребуется времени и денег на реабилитацию, это годы", - говорит мама пострадавшей в ДТП на ул. Волжская Оксана Вакульчик.



Тот самый роковой день, "Ниссан" лихача. Он перестраивается из ряда в ряд, обгоняя попутные авто, а затем не замечает знак "сужение полосы" и оказывается на встречной. На скорости врезается в легковушку, где за рулём Мария Киржбаум, а на переднем пассажирском как раз дочь Оксаны Вакульчик Яна. Ей не повезло больше всех, её зажало между рулём и панелью. Несколько дней она была в коме, сегодня прийти в зал суда не смогла - до сих пор проблемы с речью, памятью и передвижением. Мария Киржбаум перенесла несколько операций на голове и ноге, ей тоже предстоит долгое восстановление.



"Хочу сказать только одно: мы с Яной обязательно поправимся, сколько времени потребуется - неизвестно. А он, если не был человеком, то и не станет им никогда. Мне его жаль", - говорит пострадавшая в ДТП на ул. Волжская Мария Киржбаум.



Своей неправоты виновник ДТП не признал. Настаивал на неисправности машины, притом что ни одна из трёх экспертиз это не подтвердила. Прощения попросил, но очень формально. С прессой разговаривать отказался - его очень быстро увели из зала суда товарищи. И уже через два с половиной года парень сможет снова сесть за руль.



Пострадавшая сторона намерена обжаловать приговор суда и добиться как минимум условного наказания для виновного. А мы будем следить за развитием событий.



Он невозмутим и спокоен. Ему 25, ранее судим не был, имеет среднее образование. Соседи и работодатели охарактеризовали положительно. И это сыграло роль. Лихача, который летом 2017-го на улице Волжская чуть не убил трёх девушек, приговорили к весьма мягкому наказанию.В тюрьму молодой человек не отправится. Ограничение свободы означает, что нельзя менять квартиру и место работы, уезжать из города, посещать массовые мероприятия и необходимо периодически отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции."То есть человек будет жить нормальной жизнью, радоваться жизни, а моя дочь на сегодня очень больной человек. И сколько потребуется времени и денег на реабилитацию, это годы", - говорит мама пострадавшей в ДТП на ул. Волжская Оксана Вакульчик.Тот самый роковой день, "Ниссан" лихача. Он перестраивается из ряда в ряд, обгоняя попутные авто, а затем не замечает знак "сужение полосы" и оказывается на встречной. На скорости врезается в легковушку, где за рулём Мария Киржбаум, а на переднем пассажирском как раз дочь Оксаны Вакульчик Яна. Ей не повезло больше всех, её зажало между рулём и панелью. Несколько дней она была в коме, сегодня прийти в зал суда не смогла - до сих пор проблемы с речью, памятью и передвижением. Мария Киржбаум перенесла несколько операций на голове и ноге, ей тоже предстоит долгое восстановление."Хочу сказать только одно: мы с Яной обязательно поправимся, сколько времени потребуется - неизвестно. А он, если не был человеком, то и не станет им никогда. Мне его жаль", - говорит пострадавшая в ДТП на ул. Волжская Мария Киржбаум.Своей неправоты виновник ДТП не признал. Настаивал на неисправности машины, притом что ни одна из трёх экспертиз это не подтвердила. Прощения попросил, но очень формально. С прессой разговаривать отказался - его очень быстро увели из зала суда товарищи. И уже через два с половиной года парень сможет снова сесть за руль.Пострадавшая сторона намерена обжаловать приговор суда и добиться как минимум условного наказания для виновного. А мы будем следить за развитием событий. Мария СЕМЁНОВА













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