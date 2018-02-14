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14.02.18 17:43 В Норильске обезвредили группу наркоторговцев





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Одному из организаторов суд назначил наказание в виде 8 лет колонии строгого режима, закладчику - 7 лет. Ещё двое обвиняемых ожидают решения суда.







В Норильске бойцы СОБР по канатам пробирались в окно квартиры наркоторговцев. Интернет-магазин по продаже запрещённых веществ организовала 32-летняя женщина с подельниками. При задержании обнаружили 15 граммов расфасованных и приготовленных к сбыту доз.Одному из организаторов суд назначил наказание в виде 8 лет колонии строгого режима, закладчику - 7 лет. Ещё двое обвиняемых ожидают решения суда.











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