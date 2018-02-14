НОВОСТИ | Экономика













14.02.18 20:51 В Красноярске увеличат строящийся микрорайон, чтобы помочь обманутым дольщикам





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"Государство услышало, что у нас есть такая проблема, как обманутые дольщики. Навалились всем миром. И на федеральном уровне эта повестка актуальна, и на краевом, и на городском. Я думаю, что до минимума сократим число обманутых дольщиков", - сказал депутат городского совета Красноярска Андрей Козиков.



Проектом, представленным депутатам, предлагается выделить землю под достройку дополнительных секций к отдельным домам микрорайона "Мариинский". Вариант может не понравиться уже живущим там людям: нехватка парковок, солнечного света. На другой чаше весов - право дольщиков на законное жильё. Искать баланс между интересами разных групп - нередкая для депутатов задача, поэтому ориентиры уже есть.



"В данном случае право на жильё всё-таки важнее, чем право на парковки и солнечный свет. Тем более что уплотнение будет незначительным. Вопрос по парковкам мы ставим перед главой города - о выделении дополнительного земельного участка для организации дополнительных парковочных мест. Нужно вспомнить старую поговорку: в тесноте, да не в обиде", - сказал депутат городского совета Красноярска Владимир Владимиров.



Проект изменения планировки микрорайона депутаты поддержали. Представители дольщиков остались довольны тем балансом, который нашла комиссия горсовета. "Позволит нам завершить начатый проект. И получить наконец людям, не ставшим обманутыми дольщиками, свои квартиры. Пусть по времени это оттянется, но результат, мы надеемся, будет положительным", - отметила представитель дольщиков Татьяна Смирнова.



Рекомендация комиссии будет передана мэру Красноярска, который также ждёт и результатов публичных слушаний. Открытое обсуждение проекта пройдёт 21 февраля в администрации Октябрьского района. Авторам проекта и дольщикам предстоит убедить жителей, что депутаты нашли правильный баланс.



В этом микрорайоне Красноярска свой дом уже обрели сотни семей. Но многие желавшие там поселиться оказались обманутыми дольщикам. Строители бросили нескольких домов и теперь выход из ситуации ищут на разных уровнях. Накануне в городском совете профильная депутатская комиссия изучала один из вариантов."Государство услышало, что у нас есть такая проблема, как обманутые дольщики. Навалились всем миром. И на федеральном уровне эта повестка актуальна, и на краевом, и на городском. Я думаю, что до минимума сократим число обманутых дольщиков", - сказал депутат городского совета Красноярска Андрей Козиков.Проектом, представленным депутатам, предлагается выделить землю под достройку дополнительных секций к отдельным домам микрорайона "Мариинский". Вариант может не понравиться уже живущим там людям: нехватка парковок, солнечного света. На другой чаше весов - право дольщиков на законное жильё. Искать баланс между интересами разных групп - нередкая для депутатов задача, поэтому ориентиры уже есть."В данном случае право на жильё всё-таки важнее, чем право на парковки и солнечный свет. Тем более что уплотнение будет незначительным. Вопрос по парковкам мы ставим перед главой города - о выделении дополнительного земельного участка для организации дополнительных парковочных мест. Нужно вспомнить старую поговорку: в тесноте, да не в обиде", - сказал депутат городского совета Красноярска Владимир Владимиров.Проект изменения планировки микрорайона депутаты поддержали. Представители дольщиков остались довольны тем балансом, который нашла комиссия горсовета. "Позволит нам завершить начатый проект. И получить наконец людям, не ставшим обманутыми дольщиками, свои квартиры. Пусть по времени это оттянется, но результат, мы надеемся, будет положительным", - отметила представитель дольщиков Татьяна Смирнова.Рекомендация комиссии будет передана мэру Красноярска, который также ждёт и результатов публичных слушаний. Открытое обсуждение проекта пройдёт 21 февраля в администрации Октябрьского района. Авторам проекта и дольщикам предстоит убедить жителей, что депутаты нашли правильный баланс. Владимир БОГОМОЛОВ











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