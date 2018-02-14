В красноярском центре крови прошла акция в поддержку безвозмездного донорства "От сердца к сердцу". Всех желающих сдать кровь ждал приятный сюрприз - каждому вручали валентинки со словами благодарности от больных. К слову, традиционно в день влюблённых доноры приходят сдавать кровь парами, и сегодня не исключение.
"Который год приходим в этот день сдавать кровь вместе. То есть помимо того, что круглый год каждый приходит, уже четвёртый или пятый год стараемся в день Святого Валентина вместе прийти. Маленькая семейная традиция", - рассказали семья доноров крови Сергей и Юлия Гармаш.