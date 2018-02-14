В Покровском соборе на улице Сурикова десятки верующих. Они встречают реликвию молитвой. Икона была написана и освящена в прошлом году. К ней прикреплен мощевик с частицей омофора, который, как считают верующие, принадлежит Божией Матери.
Путешествие православного артефакта длится с сентября. Он уже побывал в разных уголках России, а также на острове Кипр, в Израиле на Святой земле, в США и Австралии с целью объединить православных по всей планете под покровом Богородицы.
Экспедиция организована патриархом всея Руси Кириллом при участии знаменитого путешественника и протоиерея Фёдора Конюхова. В Красноярске святыня пробудет до 23 февраля.